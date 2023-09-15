Ливанские военные пресекли попытку нелегального вывоза около 50 мигрантов на Кипр

По данным армейской пресс-службы, удалось арестовать двух контрабандистов, которые занимались незаконной переправкой людей по морю

БЕЙРУТ, 15 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение ливанской армии предотвратило попытку нелегального вывоза мигрантов на Кипр морским путем. Как сообщила армейская пресс-служба, в ходе операции на северном побережье в районе Эль-Абда была задержана группа из 48 человек, которая включала в себя сирийцев, ливанцев и палестинцев. Отплыть на соседний остров нарушители собирались на небольшом катере.

Военные арестовали двух контрабандистов, которые занимаются незаконной переправкой людей по морю. Как указывается в тексте, "судебные органы начали расследование в отношении задержанных лиц".

13 августа в районе Шейх-Зенад была пресечена попытка нелегального вывоза на Кипр 134 мигрантов.

8 августа в ходе рейда ливанских военнослужащих в портовых городах Минья, Салаата и Дейр-Аммар были пойманы 31 сириец и 15 ливанцев, которые подготовили несколько лодок для отправки большой группы людей.

Одновременно на перевале Хирбет-Румман на ливано-сирийской сухопутной границе были задержаны за август свыше 8,5 тыс. человек. Большинство из них молодые люди, планировавшие незаконно проникнуть на ливанскую территорию, чтобы затем отплыть в страны Евросоюза в поисках работы.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Лайза Абу Халед сообщила, что в августе свыше 250 мигрантов были принудительно возвращены в Ливан с Кипра после того, как они нелегально высадились на остров.

В 2020 году Высший совет обороны Ливана принял решение о создании специальных подразделений по борьбе с незаконной миграцией. С тех пор ливанскими властями были задержаны несколько тысяч сирийцев, ливанцев и палестинцев, пытавшихся морем добраться до берегов Европы.