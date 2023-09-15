СМИ: израильские беспилотники нарушили воздушное пространство Ливана

Дроны заметили над населенными пунктами в секторе Аркуб - Эль-Аббасия, затем они направились вглубь ливанской территории, сообщил портал Lebanon 24

БЕЙРУТ, 15 сентября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата израильских ВВС нарушили в четверг воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над пограничной местностью на юге страны. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на источник в штабе южного военного округа ливанской армии. По его сведениям, беспилотники противника появились в небе над населенными пунктами в секторе Аркуб - Эль-Аббасия, а затем направились вглубь ливанской территории.

Командование ВС республики поставило в известность Временные силы ООН в Ливане о двух нарушениях, совершенных израильской стороной.

11 сентября израильские ВВС имитировали воздушные атаки на Набатию и ее окрестности, самолеты несколько раз преодолели звуковой барьер, что вызвало сильные воздушные хлопки.

В свою очередь телеканал Al Manar информировал о необычном сосредоточении израильских военных и бронетехники в районе Хасбайя, где проводятся инженерные работы по укреплению пограничных заграждений. Телеканал также обратил внимание на переброску воинских подкреплений в пограничную местность возле Эль-Эдейсы и регулярные полеты беспилотников над расположенными там холмами.

Эти действия источники Al Manar связывают с опасениями израильского командования по поводу возможной вооруженной атаки, которая готовится со стороны шиитской милиции "Хезболлах". В июле ее бойцы провели учения в Южном Ливане в 20 км от границы, в ходе них они отрабатывали операцию по захвату в плен израильских военных.

Последний конфликт между "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года. Резолюция 1701 СБ ООН установила режим прекращения огня на границе, за соблюдением которого следят миротворцы.