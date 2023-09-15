Кандидат в президенты Аргентины Милей не намерен развивать отношения с РФ, КНР и Бразилией

Он заявил, что не хочет этого, так как считает себя "защитником свободы, мира и демократии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы не будет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем, но не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

"Мы как государство не будем продвигать никаких видов деятельности ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не смогут торговать. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, с кем угодно, это дело аргентинцев", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое он опубликовал в четверг в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Милея, он не хочет развивать отношения с Китаем, Россией и Бразилией, потому что считает себя "защитником свободы, мира и демократии". "В этом нет места коммунистам, нет места Китаю, нет места [Владимиру] Путину, нет места Луле [президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва]", - добавил он.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты. Они примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) набрал Милей. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять экс-министр безопасности Патрисия Буллрич.