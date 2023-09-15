Reuters: 41% опрошенных американцев поддерживают расследование в рамках импичмента Байдена

Против высказались 35% респондентов

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Среди граждан США 41% поддерживают инициативу Конгресса начать расследование в рамках возможного импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Так, 41% респондентов заявили, что поддерживают стремление Конгресса начать расследование, 35% высказались против этой идеи, 24% не дали однозначного ответа. При этом среди участвовавших в опросе членов Демократической партии лишь 18% выступили за эту инициативу, а среди республиканцев показатель достиг 71%.

Статистическая погрешность опроса составляет 2 п. п. Он проводился с 8 по 14 сентября. Это значит, что часть от принявших в нем участие 4,4 тыс. американцев отвечали на вопросы до того, как спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти 12 сентября принял решение начать расследование перед возможной процедурой импичмента Байдена.

Процедура импичмента

По словам спикера нижней палаты Конгресса, в центре расследования будет стоять вопрос, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена. Речь также идет об обвинениях в коррупции, злоупотреблении полномочиями, создании препятствий правосудию, пояснил Маккарти, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост. Обвинения касаются главным образом периода пребывания Байдена в должности вице-президента США (в 2009-2017 годах).

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляют на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при имеющейся расстановке сил в Конгрессе законодатели от Республиканской партии США теоретически могут набрать. В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). С начала 2023 года демократы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 51 место из 100.