15 сентября, 01:33

Представители Японии и Индии обсудили сотрудничество в киберпространстве

Стороны в ходе переговоров также затронули тему передовых разработок, в том числе технологию 5G и систему Open RAN

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Представители Японии и Индии в ходе состоявшихся 14 сентября в Токио переговоров обсудили вопрос взаимодействия двух стран в области киберпространства и соответствующих технологий. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

Отмечается, что стороны затронули вопрос законодательного регулирования этой сферы, обменялись мнениями по теме обеспечения кибербезопасности, а также обсудили передовые разработки, включая технологию 5G и систему Open RAN. Помимо этого, участники встречи рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).

В сентябре 2022 года главы МИД и Минобороны Японии и Индии на встрече в Токио в формате "два плюс два" также обсуждали вопросы киберугроз и развертывания сети 5G. 

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