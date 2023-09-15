Южная Корея и Украина подписали договор о предоставлении кредитов через фонд

Соглашение подписали посол Южной Кореи в Киеве Ким Хён Тхэ и вице-премьер Украины Юлия Свириденко 13 сентября

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Южная Корея и Украина подписали соглашение о предоставлении кредитов с низкой ставкой через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов Республики Корея.

Соглашение подписали посол Южной Кореи в Киеве Ким Хён Тхэ и вице-премьер Украины Юлия Свириденко в Киеве 13 сентября. Стороны заключили предварительное соглашение в мае в Сеуле. Средства планируется выделять на проекты по восстановлению Украины.

10 сентября во время саммита Группы двадцати в Нью-Дели президент Республики Корея Юн Сок Ёль обещал выделить Киеву $2 млрд в форме долгосрочных кредитов с низкой процентной ставкой через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества с 2025 года. Цель этого фонда - поддержка экономических и инфраструктурных проектов в развивающихся странах.