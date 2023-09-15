15 сентября, 02:50,
обновлено 15 сентября, 03:36

Южная Корея допускает введение санкций против РФ за нарушение резолюций СБ ООН

Анатолий Струнин/ ТАСС
Южная Корея. Сеул.
© Анатолий Струнин/ ТАСС

Сеул ранее присоединился к западным санкциям против Москвы после начала СВО

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не исключает введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

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"Если Северная Корея благодаря саммиту достигнет с Россией какого-либо соглашения, связанного с поставками вооружений, это будет чрезвычайно опасной угрозой для безопасности и мира на Корейском полуострове", - привело агентство Yonhap слова министра.

"Мы рассматриваем все возможные меры", - ответил Пак Чин на вопрос о том, рассматривают ли власти возможность введения санкций и против КНДР, и против России. Южная Корея ранее присоединилась к западным санкциям против Москвы после начала специальной военной операции на Украине.

По его словам, торговля оружием с КНДР запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН. "Правительство строго предупреждает и призывает не совершать такие действия", - добавил министр.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. После встречи с ним на космодроме Восточный в среду президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы. В Кремле указывали, что взаимодействие с Пхеньяном не направлено против третьих стран.

В пятницу Ким Чен Ын в Комсомольске-на-Амуре отправился на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, входит в состав ПАО "Компания "Сухой"). КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ, в том числе истребители Су-35, Су-57. Предприятие совместно с производственным центром филиала корпорации "Яковлев" осваивает программу гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100. 

Теги:
УкраинаКНДРРоссияРеспублика КореяСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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