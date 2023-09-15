Премьер Японии на Генассамблее ООН выступит за необходимость реформы Совбеза ООН

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что на полях ГА ООН у главы японского правительства планируются некоторые двухсторонние встречи

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревается лично посетить Генеральную ассамблею ООН, где подчеркнет, в частности, необходимость проведения реформы Совета безопасности ООН. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"[Премьер] донесет японскую позицию, согласно которой миру необходимо стремиться к сотрудничеству, а не разделению, а также подчеркнет важность повышения функциональности ООН и необходимости проведения реформы Совбеза", - отметил он. Мацуно также подчеркнул, что на полях ГА ООН у главы японского правительства планируется проведение некоторых двухсторонних встреч, однако не уточнил, с лидерами каких стран собирается встречаться Кисида.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.