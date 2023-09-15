Президент Кубы принял генсека ООН в Гаване перед саммитом "Группы 77 плюс Китай"

Диас-Канель заявил, что его страна придает большое значение визиту Антониу Гутерриша

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел во Дворце Революции в Гаване встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, который прибыл в четверг на остров с визитом для участия в саммите "Группы 77 плюс Китай". Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Диас-Канель заявил, что Куба придает большое значение визиту генсека ООН. По его словам, участие в саммите руководителя организации "означает большую поддержку" в момент, когда республика "переживает очень тяжелую экономическую ситуацию в связи с усилением блокады [со стороны США], а также экстремальной энергетической ситуации из-за нехватки топлива и поломок электростанций".

"Этот визит является твердой поддержкой усилий "Группы 77", направленных на то, чтобы в международных экономических и финансовых отношениях было больше справедливости, - заявил Гутерриш. - Существует ситуация глубокого неравенства, многие из развивающихся стран не имеют пространства для маневра в деле достижения целей устойчивого развития". По словам генсека, саммит объединения проходит после того, как мир перенес пандемию коронавируса, в условиях изменения климата, а также роста цен.

Саммит действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" пройдет в Гаване 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Запланированы обсуждения реформы международных финансовых институтов, поддержки развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблем изменения климата. Как сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, свое участие в саммите подтвердили делегации из более чем ста стран. Большая часть из них уже прибыла в Гавану.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.