Ким Чен Ын ознакомился с инженерным центром и цехами авиазавода в Комсомольске-на-Амуре

Председатель КНДР также посмотрел демонстрационный полет истребителя Су-35

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в Российскую Федерацию ознакомился с инженерным центром и производственными цехами Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, сообщается на сайте правительства РФ.

Лидера КНДР сопровождал заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина) - филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын осмотрел сборочное производство истребителей, цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57 на авиазаводе. "Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гостей приветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. В фотогалерее почетных гостей инженерного центра КнААЗ представлены фотографии визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира. В конструкторском подразделении предприятия инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов.

Затем лидер КНДР ознакомился с работой над самолетом Superjet -100 (SJ 100). "Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному [самолету] Superjet -100 (SJ 100) - на КнААЗе изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ 100 на территории другого предприятия - производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". Там сейчас проходят испытания самолета SJ 100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также посмотрел демонстрационный полет истребителя Су-35. "В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер - глава Минпромторга России оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35", - говорится в сообщении.

Авиационный завод выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57. Совместно с производственным центром филиала корпорации "Яковлев" осваивается программа гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября он прибыл в Комсомольск-на-Амуре.