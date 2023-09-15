Около 13 тыс. работников трех автомобильных предприятий в США начали забастовку

По данным Reuters, General Motors и Stellantis заявили, что разочарованы этим действием

ТАСС, 15 сентября. Порядка 13 тыс. работников трех автомобильных предприятий в Детройте (штат Мичиган) прекратили производство и объявили забастовку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечает агентство Reuters, General Motors и Stellantis заявили, что разочарованы этим действием.

Ранее объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США (UAW) заявил, что рабочие в полночь уйдут с трех заводов в Детройте, если не будет достигнуто трудовое соглашение с работниками автопрома. Ожидалось, что забастовка может пройти на заводах General Motors, Ford и Stellantis.

До этого представители профсоюза, объединяющего работников некоторых американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Это грозит США серьезным экономическим ущербом. По данным телеканала CNN, члены профсоюза требуют повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий.