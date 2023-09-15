Лидер КНДР покинул Комсомольск-на-Амуре

Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын покинул Комсомольске-на-Амуре, передает корреспондент ТАСС.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. Утром 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.