Космические силы США в течение года создадут отдельное подразделение в Японии

Оно будет подчиняться региональному командованию на Гавайях, в его задачу будет входить укрепление систем спутниковой связи, систем наблюдения за действиями потенциальных противников и отслеживание пусков ракет

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Космические силы США намерены в течение года объявить о создании в Японии своего отдельного подразделения, которое разместится на базе ВВС Ёкота в пригороде Токио. Идет активная подготовка, сообщила газета Sankei со ссылкой на американские военные источники.

Космические силы США в Японии станут подчиняться региональному командованию на Гавайях, в их задачу будет входить укрепление систем спутниковой связи, систем наблюдения за действиями потенциальных противников и отслеживание пусков ракет. Предполагается, что это подразделение наладит тесную координацию с группой космических операций японских Сил самообороны, которая размещена на военной базе Футю также в пригороде Токио. Контакты будут также установлены с Японским агентством аэрокосмических исследований, которое ведает гражданскими государственными программами в этой сфере.

Космические силы США были созданы в 2019 году, в 2022 году было сформировано отдельное Индо-Тихоокеанское командование, базирующееся на Гавайских островах. В декабре прошлого года подразделение Космических сил США начало действовать в Южной Корее.