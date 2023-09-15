Сенат США расследует отказ Маска включить Starlink в Крыму по запросу Украины в 2022 году

По словам сенатора Джека Рида, отчеты об использовании Starlink "выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Сенат США проводит расследование в связи с отказом Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд).

"Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон", - приводит слова Рида агентство Bloomberg. Сенатор заявил, что отчеты об использовании Starlink "выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности". По его словам, комитет изучит более широкие рынки спутниковых сервисов, государственные контракты и "колоссальную роль Маска и его компании в этом деле". "Когда идет речь о национальной безопасности, последнее слово не может быть ни за Маском, ни за любым другим частным лицом", - отметил Рид.

По данным Bloomberg, другие сенаторы-демократы потребовали от Пентагона разъяснений, почему именно Маск, а не представитель оборонного ведомства, контролирует использование Starlink на Украине. Сенаторы Джинн Шейхин (от штата Нью-Гэмпшир) и Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) намерены направить министру обороны США Ллойду Остину запрос с просьбой предоставить детальную информацию о Starlink и деятельности Маска на Украине, сообщил агентству неназванный помощник конгрессмена.

Ранее Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Предприниматель считает, что сервис Starlink не может быть использован для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Позднее он объяснил свой отказ активировать Starlink действием антироссийских санкций.