Трамп сказал, что не помилует себя в случае победы на выборах

Бывший президент США отметил, что "он не нарушал закон и не делал ничего плохого"

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "очень маловероятным", что помилует сам себя, если станет президентом в 2024 году, так как он не нарушал закон и не делал ничего плохого.

"Я думаю, что это очень маловероятно <...>. Я не сделал ничего плохого", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Политик также отметил, что уже имел возможность "добиться помилования" в свой последний день на посту президента США, что спасло бы его "от всех адвокатов и фальшивых обвинений <...> [президента США Джо] Байдена". "Последнее, что я когда-либо сделаю, - это помилую себя", - сказал Трамп.

Трампу инкриминируется сразу несколько преступлений - от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностных лиц с использованием служебного положения и попытки государственного переворота. По многим обвинениям политику угрожает длительное тюремное заключение. Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Ранее он отмечал, что администрация Байдена превращает страну в банановую республику, уголовно преследующую своих политических оппонентов.

Президент Владимир Путин заявил, что преследование в США Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует "гнилость" американской системы и представляет собой нечестную политическую конкуренцию.