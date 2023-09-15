В Афганистане заявили, что в стране не трудоустроены 1,5 млн людей с высшим образованием

Замминистра по делам молодежи Мохаммад Юнус Рашид сообщил, что каждый год появляется 10 тыс. вакансий, но этого недостаточно

ТЕГЕРАН, 15 сентября. /ТАСС/. Не менее 1,5 млн молодых граждан Афганистана, имеющих высшее образование, являются в настоящее время безработными. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Мохаммад Юнус Рашид.

"У нас в Афганистане около 3 млн молодых людей, получивших высшее образование, и не менее половины из них безработные, - приводит его слова телеканал TOLOnews. - В то же время в стране каждый год открывается около 10 тыс. вакансий, однако по сравнению с текущим уровнем безработицы это очень мало".

Заявления сделаны в ходе встречи с выпускниками учебного центра в афганской провинции Джаузджан. На этом мероприятии несколько молодых людей обратились к чиновникам с требованием создать в Афганистане больше рабочих мест и образовательных учреждений. Заместитель министра в правительстве ответил, что представители молодежи будут иметь возможность пройти профессиональную подготовку в сфере онлайн-бизнеса. Информацию о том, смогут ли женщины получить доступ к этим образовательным программам, чиновник не привел.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда государств и международных организаций, включая ООН.