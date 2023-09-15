Трамп уверен, что республиканцы выступят за обвинения против Байдена

По словам экс-президента, он сам подвергается сейчас преследованиям со стороны вашингтонской администрации

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в случае прихода к власти выдвинут обвинения президенту США Джо Байдену. Такое мнение высказал в интервью радио SiriuxXM бывший глава американского государства Дональд Трамп, отметивший, что и сам подвергается сейчас аналогичным преследованиям со стороны вашингтонской администрации.

На видеозаписи, которую выложила в своем YouTube-канале взявшая у Трампа интервью телеведущая Мегин Келли, политик заявил, затрагивая вопрос возможном импичменте Байдена, что ранее демократы "так же поступили" и с ним. "И если бы они не поступили так со мной, я думаю, никто официально этого не говорил, возможно, вы бы не стали этого делать с ними", - отметил он.

"Так же будет и с обвинениями. Обвинения [в мой адрес] ложные. Думаю, по прошествии времени вы увидите, как республиканцы, когда они будут у власти, сделают это [выдвинут обвинения Байдену]. Обидно, что так будет, я не поддерживаю такое развитие событий, но именно это и случится", - допустил политик.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп обсуждал в частном порядке с однопартийцами из Палаты представителей Конгресса возможность вынесения импичмента Байдену. Спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее поручил профильным комитетам начать расследование в рамках импичмента главы вашингтонской администрации. Прежде Маккарти подчеркивал, что этот шаг может быть сделан только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.