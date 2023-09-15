Депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен привела в пример баварского производителя игрушек Haba, который в результате крупнейшей реструктуризации за 85-летнюю историю своего существования будет вынужден сократить каждого третьего сотрудника

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Властям Германии следует снять санкции с России, поскольку экономическая война Берлина против Москвы ведет к увеличению числа банкротств в республике. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

"Последствия экономической войны правительственной коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия, "зеленые", Свободная демократическая партия - прим. ТАСС) против России становятся все более чудовищными: число неплатежеспособных предприятий в Германии растет", - заявила политик на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, рост издержек и потребительский спад приводят к банкротству все большее число крупных компаний в стране. Так, пишет Дагделен, баварский производитель игрушек Haba, который является крупнейшим работодателем в округе Кобург, недавно заявил о крупнейшей реструктуризации за 85-летнюю историю своего существования, в результате которой компания будет вынуждена сократить каждого третьего сотрудника. Кроме того, по информации депутата, более чем 14 тыс. ресторанам, пабам и кафе в республике грозит разорение, что означает, что под угрозой банкротства в сфере общественного питания оказалось "каждое десятое предприятие".

В то же время боевой потенциал России, который глава МИД ФРГ Анналена Бербок хотела подорвать с помощью санкций, оказался "практически нетронутым": ее "экономическое производство растет, а доходы от продажи нефти остаются высокими", пишет политик. Дагделен считает, что санкции Запада стали для Москвы "настоящим стимулом", поскольку до начала СВО Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас - 200. В этом контексте она призвала руководство ФРГ прекратить саморазрушительные санкции, которые "не бьют по России и не помогают Украине, но возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии".

Федеральное статистическое ведомство ФРГ информировало 13 сентября, что количество заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, за первое полугодие 2023 года увеличилось на 20,5% до 8 571 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ранее исследователи IWH сообщали, что в июне число заявок на банкротство в республике составило 1 050 и достигло максимума с 2016 года.