В МИД Южной Кореи считают, что военное сотрудничество РФ и КНДР нарушает резолюции СБ ООН

В Кремле ранее указывали, что взаимодействие с Пхеньяном не направлено против третьих стран

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Военное сотрудничество РФ и КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. С таким утверждением выступил первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин.

"Военное сотрудничество России и Севера - грубое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует агентство Yonhap его заявление после заседания консультативной группы по стратегиям расширенного сдерживания (EDSCG) Республики Корея и США в Сеуле.

На этих консультациях встречаются чиновники в ранге заместителей министров обороны и иностранных дел. Американскую сторону представляла заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. От южнокорейского министерства обороны участвовал заместитель министра обороны Син Бом Чхоль, от Пентагона - помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

Чан Хо Чжин также сказал, что на России как на постоянном члене Совета Безопасности ООН и одном из создателей режима нераспространения лежит большая ответственность. "Республика Корея и США обмениваются информацией и сделают так, чтобы наступили последствия", - сказал южнокорейский замминистра.

Замминистра отметил, что состоявшиеся в ходе заседания консультативной группы обсуждения укрепят альянс Республики Корея и США, который "силен как никогда". В свою очередь Бонни Дженкинс подтвердила приверженность США защите союзника и повторила, что ядерный удар по Южной Корее приведет к "концу режима" в КНДР. По ее словам, поставки оружия между РФ и КНДР нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. После встречи с ним на космодроме Восточный в среду президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы. В Кремле указывали, что взаимодействие с Пхеньяном не направлено против третьих стран. В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Хабаровском крае.