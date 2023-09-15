В США республиканцы потребовали от Минфина ввести эмбарго на Huawei

По данным Bloomberg, сообщения о выпуске смартфона предполагают обход экспортного контроля США

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Представители республиканцев в Палате представителей Конгресса США потребовали от администрации президента Джо Байдена (Демократическая партия) ввести полный запрет на поставку комплектующих китайским компаниям Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Это произошло после выхода на рынок смартфона Huawei Mate 60, разработанного с помощью подлежащих экспортному контролю Вашингтона передовых технологий, сообщило агентство Bloomberg.

"Так как американские технологии присутствуют во всех цепочках поставок полупроводников, сообщения [о выпуске смартфона] предполагают нарушение правил экспортного контроля США. Мы крайне обеспокоены неспособностью бюро по вопросам промышленности и безопасности [Министерства торговли США] обеспечить их соблюдение, особенно в отношении Китая", - приводит агентство выдержку из письма 10 республиканцев во главе с председателем Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. В послании конгрессмены призвали Минторг ввести "полное эмбарго" в отношении Huawei, SMIC и их дочерних предприятий, отозвать все их лицензии, запретить импорт чипов SMIC в США и возбудить уголовные дела против руководителей компаний.

6 сентября агентство Bloomberg проинформировало о намерении США выяснить происхождение чипов в процессорах китайских смартфонов Mate 60 с учетом санкций, введенных против производителей полупроводников КНР. Как утверждает агентство, этот чип "всего на несколько лет" отстает от передовых американских разработок.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадало производство и продажа смартфонов, что обусловлено прекращением поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.