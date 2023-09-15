Глава КНШ ВС США опроверг утверждения Трампа о том, что он советовал напасть на Иран

Телеканал CNN ранее сообщал, что экс-президент показывал своим сотрудникам "план нападения на Иран" в 2021 году

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждает, что, вопреки заявлениям бывшего американского лидера Дональда Трампа и его окружения, он никогда не предлагал президенту атаковать Иран.

"Я могу заверить вас, что ни разу не советовал нападать на Иран, - заявил Милли телеканалу CNN. - Я уверяю, что военное нападение на Иран - это очень, очень серьезное предприятие. У нас есть возможности <...>. Но я не собираюсь вдаваться в подробности".

Телеканал уточняет, что в обвинительном акте, выдвинутом в июле, сообщается, что Трамп хранил у себя документ, представляющий собой "презентацию о военной деятельности в другой стране". По данным CNN, речь идет об Иране. Милли утверждает, что не знает об этом документе. "Я никогда его не видел, и никто не объяснял мне, о чем речь", - сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на аудиозапись, оказавшуюся в его распоряжении, сообщал, что Трамп показывал своим сотрудникам "план нападения на Иран" в 2021 году, когда бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием своих мемуаров. Телеканал утверждает, что на записи Трамп говорил, что Милли рекомендовал ему атаковать Иран. Медоуз в своей книге The Chief's Chief ("Начальник начальника") написал, что Милли предоставил Трампу четырехстраничный план атаки на Иран и неоднократно рекомендовал экс-президенту начать военную операцию.

Секретные документы

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Бывший глава Белого дома утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в поместье Трампа Мар-а-Лаго.