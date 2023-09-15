В армии США заявили о невозможности развертывания гиперзвукового оружия в сентябре

Как отмечает агентство Bloomberg, Пентагон уже второй год подряд пропускает намеченную дату размещения этого вида вооружения

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Армия США признала, что в сентябре не сможет достигнуть поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Приводит агентство заявление армии США для Bloomberg.

"Нередко даты развертывания [оружия] корректируются в реальном времени в зависимости от событий. Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель - запустить систему как можно скорее после успешного тестирования", - приводит агентство заявление армии США для Bloomberg.

Как отмечает агентство, Пентагон уже второй год подряд пропускает намеченную дату размещения своего первого оперативного гиперзвукового оружия.

В начале сентября Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты. Ведомство не уточнило конкретную причину отмены запуска. Bloomberg тогда подчеркивал, что решение об отмене ставит под угрозу график реализации программы и план Вооруженных сил США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября.