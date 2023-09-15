СМИ: в Румынии железнодорожники провели предупредительную забастовку

По данным Radio Romania, акция протеста длилась два часа

БУХАРЕСТ, 15 сентября. /ТАСС/. Два крупных профсоюзных объединения румынских железнодорожников провели с 7:00 до 9:00 предупредительную забастовку. Об этом сообщило Radio Romania.

Лидеры профсоюзов утверждают, что до сих пор не был одобрен бюджет железнодорожного сектора на 2023 год, что не позволяет заключить коллективный трудовой договор, а также отсутствует стратегическое финансирование этой отрасли транспорта. Как заявил генеральный секретарь Национальной федерации коммерческого железнодорожного вагонного движения Виорел Истрате, низкие зарплаты железнодорожников препятствуют притоку в отрасль молодых работников.

Некоторые железнодорожные компании не участвовали в акции протеста, однако их поезда также опоздали из-за общего нарушения графика.

По подсчетам сайта hotnews.ro, всего около 360 пассажирских поездов не прибыли из-за забастовки к пункту назначения вовремя.

Согласно данным Radio Romania, опоздание поездов как государственных, так и частных компаний на Северном вокзале Бухареста составило от 80 до 130 минут. Вокзал переполнен пассажирами, которые возмущены, что им не сообщили о забастовке, а билеты на поезда продавались до последнего момента.