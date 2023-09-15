KNDS и Elbit выпустят новую реактивную систему залпового огня на базе израильской PULS

По данным еженедельника Defense News, новинка может стать конкурентом установки GMARS, разрабатываемой американской корпорацией Lockheed Martin и немецким концерном Rheinmetall

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Европейский оборонный консорциум KNDS подписал соглашение о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems в целях налаживания совместного производства новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) EuroPULS на базе комплекса производства Израиля. Об этом сообщил американский еженедельник Defense News.

По его данным, KNDS (в составе немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann и французской компании Nexter Defense Systems) рассчитывает разработать новую РСЗО на базе модифицированной израильской системы PULS (Precise and Universal Launching System). Новинка может стать конкурентом установки GMARS, разрабатываемой американской корпорацией Lockheed Martin и немецким концерном Rheinmetall.

Европейский консорциум планирует развернуть производство на территории Германии. KNDS допускает интеграцию своего комплекса с ракетными боеприпасами других производителей. Исходный комплекс Elbit Systems предполагается дополнить системой управления огнем.