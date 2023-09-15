15 сентября, 06:46

Ким Чен Ын попал в базу "Миротворца"

Причиной внесения указано в том числе "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и пособничество РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

Причиной внесения в список на сайте указано в том числе "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и пособничество РФ.

На сайте указаны личные данные северокорейского лидера, а также то, что он находится под санкциями различных стран мира. Датой внесения его в базу значится 6 сентября. 

Теги:
УкраинаКим Чен Ын
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