Токаев предложил провести саммит Международного фонда спасения Арала в Казахстане

Встреча должна пройти в 2026 году

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести очередное заседание совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Казахстане в 2026 году.

"Следующую встречу на высшем уровне предлагаю провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным мною Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН", - сказал Токаев на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, которое состоялось в Душанбе.

Президент Казахстана подтвердил готовность республики приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на новый уровень.