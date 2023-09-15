Кабмин Гренландии хочет ограничить судоходство во фьордах после происшествия с лайнером

Лайнер Ocean Explorer, на борту которого находились 206 человек, 12 сентября сел на мель у отдаленного побережья Гренландии

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Гренландии намерено ограничить навигацию круизных лайнеров во фьордах острова после инцидента с судном Ocean Explorer, севшим на мель в прибрежной зоне. Об этом сообщило Датское радио.

"У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются зонами рыболовства, а к каким фьордам нужно относиться с осторожностью. Если мы создадим четкие правила, мы сможем закрыть [для круизных лайнеров] некоторые фьорды Гренландии", - отметила министр иностранных дел и торговли датской островной автономии Вивиан Мотцфельдт.

Ранее датское объединенное арктическое командование информировало о том, что лайнер Ocean Explorer, на борту которого находились 206 человек, сел на мель у отдаленного побережья Гренландии. Командование получило информацию о происшествии в понедельник. Как сообщила позже компания - оператор судна Aurora Expeditions, на лайнере было выявлено по меньшей мере три случая заражения COVID-19. Накануне судно успешно сняли с мели.

Гренландия представляет собой крупнейший в мире остров. Она входит в состав Дании на правах широкой автономии. Ее береговая линия отличается большой протяженностью, здесь расположено много фьордов - узких и извилистых морских заливов, вдающихся в сушу. Благодаря своей живописности они пользуются большой популярностью у туристов. На восточном побережье Гренландии расположен Скорсби - самый длинный фьорд в мире протяженностью порядка 350 км.