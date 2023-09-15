Китай предложил Замбии сообща бороться за интересы развивающихся стран

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Лусака должны "продвигать подлинное многостороннее взаимодействие"

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил объединить усилия двух стран для защиты интересов развивающихся стран. Об этом сообщило CCTV.

"Нам следует <...> защищать общие интересы развивающихся государств, действовать в соответствии с ожиданиями народов двух стран", - заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Пекин и Лусака должны укреплять солидарность и усиливать координацию, "продвигать подлинное многостороннее взаимодействие".

Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Замбией. "Нам нужно постоянно повышать уровень китайско-замбийского дружественного сотрудничества", - добавил он.

Ранее лидеры двух государств объявили о повышении уровня сотрудничества Китая и Замбии до всестороннего стратегического партнерства.

Президент Замбии находится в Китае с государственным визитом с 10 по 16 сентября. Помимо Пекина в программу поездки вошло посещение восточных провинций Цзянси и Фуцзянь, а также южного мегаполиса Шэньчжэнь.