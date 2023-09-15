Токаев предложил создать водно-энергетический консорциум для стран Центральной Азии

Президент Казахстана также заявил о необходимости внедрения единой системы учета водных ресурсов Аральского моря

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания международного водно-энергетического консорциума для государств Центральной Азии.

"[Необходимо] создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать международный водно-энергетический консорциум", - сказал Токаев на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), которое состоялось в Душанбе.

Он также предложил разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. "Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии", - пояснил президент Казахстана.

С 1 января 2024 года председательство в МФСА на трехлетний период перейдет от Таджикистана к Казахстану.