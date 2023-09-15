Гвинейский лидер посетит США для обсуждения инвестиций

По данным источника издания Jeune Afrique, в делегацию войдут 60 человек

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке в сентябре, в том числе в поисках инвестиций и для обсуждения текущих проектов с США. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

По данным источника издания, в делегацию войдут 60 человек, в том числе министр здравоохранения и общественной гигиены Мамаду Пете Диалло и высокопоставленные военные. Как отмечает Jeune Afrique, гвинейский лидер может воспользоваться этой поездкой для встречи с американскими инвесторами.

В Гвинее на данный момент заморожен проект американской горнодобывающей компании High Power Exploration (HPX) по добыче железной руды, и, как пишет издание, она обсуждает с властями страны возможность вывоза руды через Либерию. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита Думбуя в США. Кроме того, гвинейский лидер может затронуть вопрос поставок американского СПГ, сообщает издание.

По данным Jeune Afrique, Генассамблею также посетит новый премьер-министр Габона Раймонд Ндонг Сима. Новым властям Нигера в приеме было отказано, отмечает издание.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 5 сентября. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

5 сентября 2021 года полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Мятежники отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. В октябре 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки и военные власти Гвинеи согласовали, что последние передадут власть гражданским институтам в конце 2024 года.