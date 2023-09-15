Токаев предложил создать проектный офис по климатическим вопросам

По словам президента Казахстана, это решение позволит странам Центральной Азии приступить к разработке мер адаптации к изменению климата

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.

"Еще одна важная инициатива - создание проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер адаптации к изменению климата и смягчения его последствий", - сказал Токаев на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Душанбе.

По словам президента, важным вопросом остается скорейшее завершение совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. "Следует расширить полномочия и ответственность правления и исполкома фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водноэнергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА", - пояснил президент Казахстана.

С 1 января 2024 года председательство в МФСА на трехлетний период перейдет от Таджикистана к Казахстану.