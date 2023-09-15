Мирзиёев предложил провести инвентаризацию документов Международного фонда спасения Арала

Президент Узбекистана отметил, что необходимо проанализировать действующую структуру и подготовить предложения по повышению результативности работы объединения

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести инвентаризацию основных документов Международного фонда спасения Арала (МФСА).

"Узбекистан выступает за дальнейшее совершенствование правовых основ и модернизацию институциальных механизмов Международного фонда спасения Арала, в этой связи предлагаем провести инвентаризацию, пересмотреть основные документы и соглашения, включая положение о Фонде, которые были приняты еще в 90-е годы, совместно проанализировать действующую структуру и подготовить предложения по повышению координации и результативности работы нашего фонда", - сказал Мирзиёев на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, которое состоялось в Душанбе.

По мнению узбекского лидера, важно, чтобы процесс развития и реформирования фонда проходил на основе принципа комплексного подхода к развитию водохозяйственной деятельности, энергетики и производства продовольствия с учетом современных экологических вызовов.

Он также отметил, что в обновленных документах найдут отражение общепризнанные международные нормы и принципы, а также взаимные обязательства в области управления и использования водных ресурсов.

"Мы также выступаем за кардинальное повышение и отдачу от действующих структур фонда за счет расширения их компетенции и технического усиления", - добавил Мирзиёев.