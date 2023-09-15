США контактировали с мятежниками в Нигере по поводу возобновления операций БПЛА

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты "не возобновляли контртеррористические операции" в Нигере после переворота и не проводят обучение сил безопасности страны

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты контактировали с военными мятежниками Нигера по вопросу возобновления операций беспилотников для защиты своих сил. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Мы заручились согласием соответствующих властей, а США, замечу, всегда оставляют за собой право на проведение операций по защите своих сил и служащих, если это потребуется", - отметила она.

По словам Сингх, Соединенные Штаты "не возобновляли контртеррористические операции" в Нигере после июльского переворота и не проводят обучение сил безопасности страны. Представитель американского оборонного ведомства сообщила, что США лишь приступили к "выполнению полетов с целью мониторинга угроз и защиты сил".

8 сентября газета Politico проинформировала со ссылкой на свои источники, что численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.