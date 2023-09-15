Президент Таджикистана предложил создать в Фонде спасения Арала комиссию по энергетике

Эмомали Рахмон заявил, что такая платформа будет полезной для обеспечения взаимодействия стран региона в решении вопросов

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать в структуре Международного фонда спасения Арала (МФСА) комиссию для регулирования энергетических вопросов в Центральной Азии.

"Отрадно, что в процессе реформы Международного фонда спасения Арала вопросы энергетики были включены в мандат фонда, и предлагается создать в его рамках отдельную комиссию по энергетическим вопросам", - сказал Рахмон на заседании Совета глав государств-учредителей МФСА, которое проходит в Душанбе.

Он отметил, что в составе фонда есть комиссия по воде, но нет площадки для регулирования вопросов энергетики. "Уверен, такая платформа будет полезной для обеспечения взаимодействия стран региона в решении насущных вопросов энергетики, это весьма важно в плане регулирования [тематики] воды и энергетики в рамках одного института, поскольку они сильно взаимосвязаны в нашем регионе", - пояснил Рахмон.

Президент Таджикистана подчеркнул, что изменения климата требуют дальнейшей консолидации усилий. "Маловодье, засуха и оползни, которые мы наблюдаем уже несколько лет подряд, оказывают негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и в целом на социальную ситуацию. Очевидно, что нам необходимо усилить кооперацию и координацию, чтобы противостоять этим вызовам, и прежде всего сотрудничество в водно-энергетической сфере", - сказал он.

МФСА создан главами государств Центральной Азии в 1993 году для преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, ситуация вокруг которого считается одной из крупнейших экологических катастроф ХХ века. Во второй половине ХХ века площадь моря сократилась из-за программы освоения земель и забора воды из питавших его рек. В настоящее время в МФСА входят Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в 2016 году Киргизия приостановила свое участие в фонде. С 2020 года в МФСА председательствует Таджикистан, на этом заседании председательство в фонде будет передано Казахстану.