15 сентября, 08:04

В Пекине сообщили о тесных контактах с Москвой по визиту главы МИД КНР

При этом внешнеполитическое ведомство Китая пока не анонсировало публично поездку Ван И в Россию

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Пекин и Москва поддерживают связь по поездке главы МИД КНР Ван И в Россию. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин.

"Китай и Россия постоянно поддерживают тесные контакты", - сказала Мао Нин, комментируя информацию о визите Ван И в Москву. При этом МИД Китая пока не анонсировал публично поездку министра.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве. По ее словам, состоится обмен мнениями по украинской проблеме, а также по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Теги:
РоссияКитайВан И
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