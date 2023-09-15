В Пекине сообщили о тесных контактах с Москвой по визиту главы МИД КНР

При этом внешнеполитическое ведомство Китая пока не анонсировало публично поездку Ван И в Россию

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Пекин и Москва поддерживают связь по поездке главы МИД КНР Ван И в Россию. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин.

"Китай и Россия постоянно поддерживают тесные контакты", - сказала Мао Нин, комментируя информацию о визите Ван И в Москву. При этом МИД Китая пока не анонсировал публично поездку министра.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве. По ее словам, состоится обмен мнениями по украинской проблеме, а также по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.