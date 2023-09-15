Украинские ВС и пограничники провели в Чернобыльской зоне учения по борьбе с диверсантами

В 2023 году Украина не раз заявляла о проведении учений на границе с Белоруссией

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы страны провели учения по борьбе с диверсантами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в командовании объединенных сил ВСУ.

"На Киевском направлении, в частности, в Чернобыльской зоне, проведена тренировка сил и средств контрдиверсионной борьбы", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там добавили, что в мероприятии приняли участие подразделения государственной пограничной службы Украины и ВСУ.

В этом году Украина не раз заявляла о проведении учений на границе с Белоруссией. В частности, в конце января заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил о проведении на границе маневров с использованием бронетехники. 13 февраля о "контрдиверсионных учениях" возле границы с привлечением военной техники и беспилотников сообщала Служба безопасности Украины. 21 февраля об учениях ВСУ в Чернобыльской зоне сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.