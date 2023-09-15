Мирзиёев предложил привлечь Афганистан к переговорам о водных ресурсах

Президент Узбекистана заявил, что "необходимо сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Кош-Тепа"

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил привлечь Афганистан к региональным переговорам о совместном использовании водных ресурсов.

"Уважаемые главы делегаций, хочу также поделиться своим видением относительно канала Кош-Тепа, по сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который никак не связан с нашими странами какими-либо обязательствами, в этой связи предлагаем рассмотреть вопросы вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов", - сказал он на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.

По его данным, в настоящее время в Афганистане идет активное строительство канала, а его запуск может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии.

"Необходимо сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Кош-Тепа с привлечением международных экспертов", - добавил Мирзиёев.