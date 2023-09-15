Правозащитники ФРГ заявили, что власти помогут гражданам РФ при отказе в открытии счета

У банков Германии нет законных оснований отказывать российским гражданам, имеющим действительный вид на жительство, в открытии счета, добавил учредитель VADAR Евгений Шмидт

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Немецкие правозащитники порекомендовали россиянам, которым отказали в открытии банковского счета в Германии, обращаться в соответствующий надзорный орган. Об этом говорится в заявлении Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Санкции Евросоюза не должны использоваться в качестве предлога для отказа им в доступе к элементарным финансовым услугам. Люди имеют право на базовый счет, на который в принципе может претендовать любое лицо, легально проживающее на территории ЕС. Если банк отказывает вам в открытии такого счета без веских на то оснований, немедленно обратитесь в Федеральное ведомство по финансовому надзору. Они обяжут банк предоставить вам счет", - приводятся в сообщении слова учредителя VADAR, депутата Бундестага Евгения Шмидта по итогам обращения в правительство ФРГ.

Как отметили в ассоциации, в последние месяцы в VADAR поступают массовые жалобы на невозможность открытия счетов в немецких банках русскоязычными жителями страны. "Такое развитие событий не в интересах немцев. Мы задали вопрос федеральному правительству по этим фактам. И получили ответ: у банков Германии нет законных оснований отказывать российским гражданам, имеющим действительный вид на жительство, в открытии счета", - отметил Шмидт.