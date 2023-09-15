Вице-председатель КНР примет участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН

По словам официального представителя МИД страны Мао Нин, Хань Чжэн планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн возглавит китайскую делегацию на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД республики Мао Нин.

"Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 18 по 23 сентября примет участие в общих дискуссиях в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи ООН", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Хань Чжэн планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также провести двусторонние встречи с некоторыми представителями стран-участниц.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 5 сентября. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.