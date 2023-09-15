Политические партии Габона потребовали участия в переходном периоде

Обращение поддержано 95 политическими партиями и движениями Габона из 103 существующих

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. В Габоне 95 политических партий и движений обратились к военному руководству страны с требованием включить их в процесс по реализации переходного периода, который должен завершиться восстановлением конституционного порядка и выборами. Об этом сообщил генеральный секретарь Объединения за наследие и современность Серж Морис Мабиала.

"Политический класс Габона обращает внимание президента переходного периода на абсолютную необходимость обеспечить процесс более инклюзивного институционального восстановления", - приводит его слова новостной портал Gabonactu. Обращение поддержано 95 политическими партиями и движениями Габона из 103 существующих.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными главой правительства переходного периода Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет.