СМИ: Украина рассчитывает на помощь Камбоджи в обучении специалистов по разминированию

Газета Khmer Times сообщила, что эту тему обсуждали в ходе онлайн-встречи директора Камбоджийского центра разминирования Хенга Ратаны с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко

ХАНОЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Камбоджей в вопросах разминирования своей территории, а также на помощь в обучении украинских саперов. Эта тема обсуждалась в ходе онлайн-встречи директора Камбоджийского центра разминирования (КЦР) Хенга Ратаны с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.

По информации КЦР, встреча была посвящена гуманитарным вопросам. Украинское правительство попросило камбоджийских экспертов присоединиться к соответствующим структурам, чтобы помочь разработать стратегический план по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов как можно скорее. Также Украина обратилась к Камбодже с просьбой помочь с предоставлением дополнительной технической подготовки, необходимой для процесса разминирования, пишет издание.

В период с 5 по 9 июля КЦР провел в Польше специальный тренинг для украинских специалистов по разминированию. Представители КЦР обучили украинских саперов работе с новыми миноискателями, которые способны не только обнаруживать зарытый под землей взрывоопасный предмет, но и показывать его форму. В начале этого года КЦР организовал обучение 15 украинских специалистов по разминированию в Камбодже, а до этого направлял трех экспертов центра на Украину для помощи в подготовке местных саперов.

Подготовка украинских специалистов для разминирования является гуманитарной помощью и осуществляется Камбоджей в соответствии с обещанием бывшего премьер-министра королевства Хун Сена, озвученным им на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2022 году.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации тяжелых последствий в виде невзорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. В период с 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. С 2006 года Камбоджа направляет группы по разминированию под эгидой Организации Объединенных Наций в Судан, Южный Судан, Чад, Мали, Центральную Африку, Кипр, Ливан, Сирию и Йемен.