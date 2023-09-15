Токаева избрали президентом Международного фонда спасения Арала

Председатель Исполнительного комитета МФСА Султон Рахимзода отметил, что решение принято на три года

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по решению глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) избран президентом организации, а председательство на три года перешло Казахстану. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета МФСА Султон Рахимзода.

"[Участники заседания приняли] решение об избрании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева президентом МФСА сроком на три года с 1 января 2024 года. Таким образом, председательство в МФСА с начала следующего года переходит Республике Казахстан", - сказал он на брифинге.

Рахимзода отметил, что по итогам саммита президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана подписали еще три документа, в том числе совместное заявление, решение глав государств по итогам председательства в МФСА Таджикистана, решение о деятельности по совершенствованию организационных структур и договорно-правовой базы фонда.

МФСА основан в 1993 году для преодоления экологической катастрофы в регионе Аральского моря, площадь которого сократилась из-за программы освоения земель и забора воды из питавших его рек, проводившейся во второй половине XX века. По данным МФСА, пересыхание моря негативно сказалось на жизни около 50 млн человек.