Премьер Словакии заявил, что из страны депортируют нелегальных беженцев

Людовит Одор подчеркнул, что это не коснется мигрантов из Сирии

БРАТИСЛАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Словакия приступит к депортации нелегальных беженцев, прибывших на ее территорию, главным образом, по так называемому "балканскому пути" из государств Ближнего Востока и Азии. Национальные правовые нормы исключали ранее их высылку из-за режима чрезвычайной ситуации, который действовал в республике с марта 2020 года в связи распространением коронавируса. ЧС отменили в пятницу с 06:00 (07:00 мск), сообщило RTVS.

Депортация может коснуться десятков нелегальных беженцев, не имеющих оснований для получения статуса временной защиты в Словакии. Она не затронет мигрантов из Сирии, так как им предоставляется убежище в связи с военным конфликтом на сирийской территории.

"Мы сможем в административном порядке проводить выдворение нелегальных беженцев, у которых отсутствуют законные основания для предоставления разрешения на пребывание в Словакии, как, например, такое, что они прибывают из Сирии, где продолжается война", - заявил ранее премьер Словакии Людовит Одор.

Проблема борьбы с нелегальной миграцией остро стоит в Словакии, на территорию которой беженцы из стран Ближнего Востока и Азии проникают из Венгрии. В связи с этим экс-премьер Словакии и председатель имеющей наибольшие шансы на победу в предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо призвал правительство возобновить проверки въезжающих в страну на границе с Венгрией. Данный вопрос социал-демократы вынесли на внеочередное заседание Национального совета (парламента), которое состоится 19 сентября.