Лукашенко заявил, что Белоруссия, РФ и КНДР могли бы подумать о "сотрудничестве на троих"

Президент Белоруссии сообщил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами Африки

ОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о "сотрудничестве на троих".

"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, - сказал Лукашенко. - Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами Африки, особенно с учетом недавнего визита в республику президента Экваториальной Гвинеи. "Очень известный человек, продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению, - сказал Лукашенко. - Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться".

13 сентября Владимир Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили военно-политическую ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также укрепление стратегического и тактического взаимодействия.