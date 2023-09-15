15 сентября, 09:28,
обновлено 15 сентября, 10:04
Военная операция на Украине

Лукашенко: Запад должен посчитать своих наемников на Украине, а не упрекать РФ

Президент Белоруссии заявил об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Запада вместо того, чтобы упрекать Россию, что она хочет "пригласить" кого-то для участия в специальной военной операции, должны посчитать, сколько наемников они уже отправили на Украину. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Западникам надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? Поэтому, наверное, им надо это сделать", - сказал президент Белоруссии.

По его словам, страны Запада "спят и видят свои регулярные воинские части на Украине". "В Польше уже сформированы у границы. Воинские части сформированы, готовые зайти на Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - добавил Лукашенко. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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