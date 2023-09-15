На Украине передали в суд дело против Януковича и Азарова о Харьковских соглашениях

В офисе генерального прокурора Украины утверждают, что бывший глава государства подписал Харьковские соглашения, а экс-глава правительства - распоряжение об утверждении кабмином этих документов, нарушив законодательство страны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Материалы уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова в государственной измене за подписание в 2010 году Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму передали в суд. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"По материалам ГБР дело по Харьковским соглашениям передано в суд. Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывших президента и премьер-министра Украины по обвинению в совершении государственной измены и оказании помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь в офисе генерального прокурора Украины утверждают, что бывший глава государства подписал Харьковские соглашения, а экс-глава правительства - распоряжение об утверждении кабмином этих документов, нарушив законодательство страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта 2021 года поручил Службе безопасности выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте Азарова в связи с обвинением в государственной измене по делу о подготовке этого документа. А 23 мая 2022 года суд в Киеве заочно избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание соглашений.

Харьковские соглашения

Президенты Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота на Украине было продлено с 2017 года на 25 лет. В рамках Харьковских соглашений достигнуты договоренности о снижении цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу куб. м. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали документ.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку предъявить его Януковичу назвали политическим преследованием.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия всех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, включая и договор 2010 года.