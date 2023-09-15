15 сентября, 10:03

Пентагон не считает, что возможные учения КНДР и РФ повлияют на маневры США в регионе

По словам заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, лидеры Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии обязались "продолжать взаимодействие"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что возможные военно-морские учения между РФ и КНДР "сдержат" маневры, в которых намерены принимать участие США, Япония и Южная Корея. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

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"Я не могу сказать, какие у них намерения относительно совместных военных учений с точки зрения послания нам. Я не думаю, что это сдерживает любые учения, в которых мы будем участвовать, с Республикой Корея или Японией или любые трехсторонние учения", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, лидеры трех страны обязались "продолжать взаимодействие и поддерживать друг друга". "Я не думаю, что какие-либо учения между КНДР и Россией помешают нашим успехам и нашим отношениям с Республикой Корея и Японией", - добавила Сингх.

Ранее официальный представитель Министерства национальной обороны Южной Кореи Чон Ха Гю заявил, что власти республики внимательно следят за возможностью проведения совместных военно-морских учений между РФ и КНДР и допускают проведение противоракетных маневров вместе с США и Японией в ответ.

5 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРоссияРеспублика Корея
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