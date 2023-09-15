Глава Минобороны ФРГ считает залогом мира на Украине международные гарантии безопасности

Борис Писториус назвал "понятным" стремление Украины в НАТО

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что долгосрочный мир в отношениях между Россией и Украиной возможен только при условии международных гарантий безопасности. Об этом он заявил в Мюнстере на конференции по случаю 375-летия подписания Вестфальского мира, трансляцию вел телеканал Phoenix.

"Я убежден, совершенно убежден в том, что и для долгосрочного мира между Россией и Украиной нужны долгосрочные международные гарантии безопасности", - сказал министр. "Существенным аспектом является, например, наше обещание поддержать Украину в модернизации и реформировании ее будущих вооруженных сил", - заявил Писториус.

Глава Минобороны назвал "понятным" стремление Украины в НАТО и напомнил, что на следующей неделе состоится очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, где будут обсуждаться "дальнейшие конкретные шаги по поддержке" Киева.

Писториус подтвердил планы властей ФРГ обучить до конца года в Германии в общей сложности 10 тыс. украинских военных. "И в этом мы играем ведущую роль в Европе", - заявил он. "Я хочу здесь еще раз повторить, что мы будем так долго продолжать нашу поддержку [Киева], сколько потребуется - всегда в тесной координации с нашими партнерами", - подчеркнул министр. При этом, утверждал он, "Украине решать, когда вести переговоры о мире или режиме прекращения огня, и выступать с предложениями".

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.