WSJ: представители США посетят Ливию, пытаясь противодействовать влиянию РФ в Африке

Точная дата визита не указывается

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Дипломаты и военные Соединенных Штатов собираются в сентябре посетить Ливию, стремясь противодействовать усилению влияния России в Африке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, представители США планируют провести переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА, вооруженные силы, поддерживающие парламент республики) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и "оказать на него давление", чтобы добиться вытеснения якобы присутствующих на контролируемых ЛНА территориях бойцов частной военной компании "Вагнер". Американские представители также рассчитывают убедить Хафтара объединиться с поддерживающими конкурирующие политические силы вооруженными формированиями. Вашингтон, отмечает издание, таким образом стремится создать буферную зону в Сахели, сотрясаемой "усиливающимися беспорядками". Кроме того, в ходе поездки запланирована встреча с главой Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

Точная дата визита не указывается.

По утверждению газеты, Вашингтон стремится противодействовать влиянию Москвы в Африке. США, пишет WSJ, "оказывают давление на африканские государства, чтобы они присоединились к западному альянсу, добивающемуся изоляции РФ" в связи с проводимой ею на Украине специальной военной операцией. "Налаживание Россией отношений с Африкой, похоже, заставило Запад занять оборонительную позицию в некоторых частях континента", - отмечает газета.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: находящийся на востоке страны и возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживают парламент и ЛНА, и ПНЕ со штаб-квартирой в Триполи. Между поддерживающими конкурирующие политические силы вооруженными формированиями неоднократно вспыхивали столкновения, приводившие к многочисленным жертвам.

22 августа, как сообщили в Минобороны РФ, делегация его представителей во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и других вопросов совместных действий. В ведомстве добавили, что это первый официальный визит военной делегации РФ в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023".