Министр обороны ФРГ не исключил принятия решения по Taurus через одну-две недели

Борис Писториус отверг утверждения о том, что канцлер его страны Олаф Шольц медлит в вопросе поставок Украине крылатых ракет

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус отверг утверждения о том, что канцлер Олаф Шольц медлит в вопросе поставок Киеву крылатых ракет Taurus, и не исключил принятия решения по ним в течение ближайших недель.

"Дело не в доверии, а в гарантиях [что ракеты не будут использоваться для ударов по российской территории]. Мы - канцлер, я и другие члены кабинета министров - дали клятву не допустить ущерба для немецкого народа. Это наша задача", - подчеркнул глава Минобороны в Мюнстере на конференции по случаю 375-летия подписания Вестфальского мира. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

"Одновременно мы хотим поддержать Украину. И если пройдет еще неделя-две до принятия решения, то так тому и быть", - заявил Писториус. "Он [канцлер Шольц] не медлит. При принятии каждого решения мы должны взвешивать, к каким последствиям оно может привести", - подчеркнул министр. "Мы тут говорим о крылатых ракетах, дальность полета которых больше всех, которые ранее были поставлены", - сказал Писториус.

На замечание ведущей дискуссии о том, что дальность их полета можно технически ограничить, министр сказал, что "это кажется так легко". "Мы говорим о программировании не кофеварки", - указал он.

Дискуссии вокруг поставок Taurus

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.